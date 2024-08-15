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Россияне нашли простой способ обойти замедление YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне придумали простой способ обходить замедление YouTube без использования VPN-сервисов. Для этого они скачивают ролики и смотрят их офлайн.

YouTube официально не разрешает скачивать видео с платформы, однако в сети есть множество сайтов, которые загружают ролики после получения ссылки. После этого контент становится доступен к просмотру на ПК, пишет Forbes.

Скачивание YouTube-роликов уже стало причиной возросшего интернет-трафика в России. Так, после замедления YouTube провайдеры зафиксировали рост трафика на 5-10%, в больших городах у крупных операторов — до 20%.

Кроме этого, ролики скачиваются не только для просмотра, но и для переноса на другие платформы, считают эксперты. Параллельно часть пользователей начала смотреть видео на отечественных платформах — их трафик по сравнению с июлем вырос в полтора раза.

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