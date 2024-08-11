Печеная картошка оказалась суперпродуктом при диабете

Правильно приготовленный картофель может принести значительную пользу пациентам с диабетом второго типа, выяснили ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе. Результаты исследования опубликованы на сайте научного учреждения.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого контрольной группе людей с диабетом второго типа ежедневно выдавали по одной запеченной в кожуре картофелине весом около 100 граммов в качестве гарнира или закуски.

Другая группа участников эксперимента с аналогичным заболеванием получала такую же порцию калорий и углеводов — но уже в виде белого риса. Отмечается, что исследование продлилось 12 недель, после чего показатели здоровья у двух групп стали отличаться.

Так, получавшие печеный картофель добровольцы показали умеренное снижение уровня глюкозы в крови. У них также улучшился состав тела, снизилась окружность талии и нормализовалась частота сердечных сокращений.

Ученые отмечают, что белый картофель может быть полезно включен в рацион людей с диабетом второго типа, с его помощью можно заменить другие продукты с высокой гликемической нагрузкой.

Особенно ценным оказалась картофельная кожура, в которой содержится много полезного калия. Она также богата определенным типом волокон, который получил название резистентного крахмала. Данный элемент эффективно улучшает уровень глюкозы.