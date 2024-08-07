ХК «Торпедо» замахнется на большие цели в новом сезоне

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов решил, что команде в новом сезоне пора замахнуться на большие цели. Об этом он рассказал в интервью КХЛ.

«В Нижнем Новгороде хоккей спорт номер один, но за 78 лет у "Торпедо" и ни одного топового титула. Время замахнуться на большие цели, не дожидаясь новой арены», — сказал Ларионов.

За всю историю КХЛ лучшим результатом «Торпедо» был выход в 1/4 финала. Ларионов возглавил команду с сезона 2022/23. С его приходом команда стала более конкурентоспособной и яркой.