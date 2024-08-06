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YouTube в России приказали замедлить до 128 Кбит/с

Источник:
Sibnet.ru
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Власти заставили провайдеров замедлить YouTube до 128 Кбит/с, пишет телеграм-канал «Бэкдор» со ссылкой на близкого к отрасли инсайдера

«Власти пока решили не выключать YouTube полностью, но сильно замедлить. Всем операторам связи задали рекомендуемый уровень — 128 Кбит/с на домашнем интернете», — говорится в сообщении.

Такой скорости может хватить лишь для прослушивания аудио или просмотра видео в разрешении не выше 240p. При попытке посмотреть ролик в более высоком качестве платформа начнет тормозить.

Масштабные сбои в работе платформы YouTube в России начались 1 августа. Google заявил, что эти проблемы не связаны с оборудованием компании.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.