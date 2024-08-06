YouTube в России приказали замедлить до 128 Кбит/с

Власти заставили провайдеров замедлить YouTube до 128 Кбит/с, пишет телеграм-канал «Бэкдор» со ссылкой на близкого к отрасли инсайдера

«Власти пока решили не выключать YouTube полностью, но сильно замедлить. Всем операторам связи задали рекомендуемый уровень — 128 Кбит/с на домашнем интернете», — говорится в сообщении.

Такой скорости может хватить лишь для прослушивания аудио или просмотра видео в разрешении не выше 240p. При попытке посмотреть ролик в более высоком качестве платформа начнет тормозить.

Масштабные сбои в работе платформы YouTube в России начались 1 августа. Google заявил, что эти проблемы не связаны с оборудованием компании.