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МИД России оценил перспективы переговоров с Украиной

Источник:
ТАСС
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Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе политической воли к миру, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, комментируя перспективы российско-украинских переговоров.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на «концепцию международного права», уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру. Они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, потому что это будет означать конец миропорядка, основанного на правилах», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба о перспективе переговоров по урегулированию, поскольку оба часто произносят прямо противоположные вещи.

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Политика #Мир
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