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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США дали карт‑бланш Зеленскому на удары по России

Источник:
ТАСС
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США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в США «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».

«Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — предостерег Полищук.

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