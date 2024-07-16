Новейшая iOS 18 стала доступна всем: ради чего стоит обновиться

Apple сделала доступной для всех пользователей первую бета-версию новой мобильной операционной системы iOS 18. Ее называют самым крупным обновлением в истории компании из Купертино. Какие функции уже доступны пользователям айфонов и как установить революционную ОС?

Что нового в iOS 18

После установки iOS 18 Public Beta владельцы iPhone могут опробовать большую часть нововведений, не считая Apple Intelligence. В бета-версии в настройках уже появился раздел этой функции, но сама она пока не работает.

Кастомизация домашнего экрана. Появилась возможность расставлять значки приложений в произвольных местах. Иконки и виджеты на нем можно располагать по своему усмотрению и удалять при необходимости, их также можно перекрасить.

Новый центр управления. Теперь в нем можно изменить размер виджетов, объединить иконки в группы, добавить элементы управления из сторонних приложений. На экране блокировки теперь есть выбор приложения для быстрого доступа.

Новое приложение «Фото». В нем появился удобный способ навигации: свайпы вправо и влево. Теперь доступны подборки по темам, обновилась сортировка по лицам, добавились функции закрепления альбомов. Исчезло деление на вкладки — все фото и видео доступны в общей ленте.

Приложение для хранения паролей. Теперь здесь хранятся все пароли от аккаунтов пользователя. С его помощью можно поделиться QR-кодом для точки доступа Wi-Fi. Также доступно хранение проверочных кодов.

Обновленная защита. Отдельные приложения теперь можно защищать паролем, Face ID или Touch ID. Также приложения можно спрятать с главного экрана. Функция пригодится, если нужно передать устройство другому человеку.

Игровой режим. Его активизация минимизирует фоновую активность приложений, что позволяет поддерживать стабильно высокую частоту кадров в запущенных играх. Режим также сокращает задержку при использовании игрового контроллера через Bluetooth.

Новые сообщения. Появилась поддержка RCS — протокола для обмена сообщениями, который поддерживают Google и Samsung. Теперь обладатели iOS 18 могут бесплатно отправлять сообщения через iMessage на устройства с Android.

Какие функции пока недоступны

В публичной бета-версии iOS 18 пока отсутствуют новые функции системы искусственного интеллекта Apple Intelligence и обновления ассистента Siri. Кроме этого, недоступен встроенный ChatGPT. Этот функционал будет запущен осенью.

<br>

При этом поддержка чат-бота с искусственным интеллектом появится в iOS 18 только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 и выше. Более ранние устройства будут лишены этой функции.

Как установить бета-версию iOS 18

Обновление доступно для всех моделей, с iPhone XR и iPhone SE. Чтобы установить новую операционную систему, потребуется зарегистрироваться в программе бета-тестирования на сайте Apple и согласиться на получение бета-версий.

После регистрации и авторизации на устройстве под Apple ID в настройках появится специальный раздел «Бета-обновления». Он находится в пункте меню «Обновление ПО». Затем нужно поставить галочку напротив строки iOS 18 Public Beta и выполнить поиск обновлений. Смартфон установит обновление, после чего перезагрузится.