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Sibnet.ru открыл территорию PON

Источник:
Sibnet.ru
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Жил-был Иван, и однажды он зашел на территорию PON. О том, как оптика меняет жизнь, расскажет новый спецпроект Sibnet.ru и Ростелекома. И покажет, до каких уголков страны дотянулась самая продвинутая технология интернета.

Территория PON — это интерактивная карта Урала, Сибири и Дальнего Востока, на которой показано, какие технологии интернета есть в городах селах.

PON (от английского Passive optical network) — технология, по которой оптический провод большой пропускной способности проводится в квартиру или частный дом. Скорость может превышать 1 Гб/сек. По одному кабелю подключаются высокоскоростной интернет, интерактивное ТВ и телефония.

На карте можно найти интересующий город или деревню, посмотреть, какие там есть технологии. А затем можно проверить конкретный адрес и узнать, какой вариант подключения предлагает провайдер и все возможные тарифы в вашем доме.

Чтобы понять, какой тариф — самый подходящий, можно пройти тесты.  А ниже по сайту специальный раздел наглядно объясняет, как собрать нужный набор услуг: от скорости интернета до объема облачного хранилища. Здесь же  конструктор поможет подобрать конкретный тариф.  

Еще одно тестирование покажет уровень цифровой продвинутости и в какой ее области можно прокачаться.

Из жизни Ивана

А том, как оптоволоконный интернет способен изменить жизнь, расскажут истории Ивана, основанные на реальных событиях из жизни молодой семьи.

Путь героя начинается с того, как он заезжает в квартиру в новостройке, делает ремонт и подключает интернет. 

Ему предстоит спасти жену от увольнения, найти вора, помочь потерявшейся бабушке, съездить в горы, восстановить семейный фотоархив и стать чемпионом в компьютерной игре. И на каждом этапе с ним будут цифровые технологии.

Игра

Приобретенные на страницах проекта знания помогут получить призы в новой игре. Она откроется в начале сентября.

Но уже сейчас можно настроить уведомления о старте игры. Достаточно указать e-mail в специальной форме на сайте, и за день до старта игры придет напоминание. 

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