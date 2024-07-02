Российская нейросеть начнет охоту за серийными убийцами

Ученые Московского института электронной техники разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта, которая сможет предсказать место и время преступлений серийного убийства.

Разработчики уже подготовили информацию по 250 инцидентам, которые послужат первыми материалами для нейросети. Сейчас ученые ведут консультации для допуска к ним с правоохранительными органами.

Нейросеть будет делать прогноз на основе данных предыдущих преступлений со схожим почерком, а также сравнивать с раскрытыми делами. Ожидается, что она сможет самостоятельно выявлять закономерности, используя их для прогнозирования действий серийных преступников.

Некоторые закономерности практически невозможно раскрыть в рамках обычного следствия. Например, сопоставление дат убийств, которые совершал Андрей Чикатило, с фазами Луны, показало, что в 95% случаев они совершались в период убывания.

Кроме места и времени преступления, аналитическая система сможет составлять психологический портрет убийцы, который правоохранители будут использовать для его поисков.

На первом этапе программа будет анализировать ситуацию в Москве и области. В случае ее успеха ее расширят и на другие российские регионы. По оценкам криминалистов, в России одномоментно действует до 200 серийных убийц.