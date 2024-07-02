НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Российская нейросеть начнет охоту за серийными убийцами

Источник:
«Известия»
242 1

Ученые Московского института электронной техники разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта, которая сможет предсказать место и время преступлений серийного убийства.

Разработчики уже подготовили информацию по 250 инцидентам, которые послужат первыми материалами для нейросети. Сейчас ученые ведут консультации для допуска к ним с правоохранительными органами.

Нейросеть будет делать прогноз на основе данных предыдущих преступлений со схожим почерком, а также сравнивать с раскрытыми делами. Ожидается, что она сможет самостоятельно выявлять закономерности, используя их для прогнозирования действий серийных преступников.

Некоторые закономерности практически невозможно раскрыть в рамках обычного следствия. Например, сопоставление дат убийств, которые совершал Андрей Чикатило, с фазами Луны, показало, что в 95% случаев они совершались в период убывания.

Кроме места и времени преступления, аналитическая система сможет составлять психологический портрет убийцы, который правоохранители будут использовать для его поисков.

На первом этапе программа будет анализировать ситуацию в Москве и области. В случае ее успеха ее расширят и на другие российские регионы. По оценкам криминалистов, в России одномоментно действует до 200 серийных убийц.

Еще по теме
LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России
Установлен мировой рекорд по скорости интернета
Сбербанк упростил вход в личный кабинет с компьютера
Россия запретит использование зарубежных киберсервисов
смотреть все
Хайтек #Интернет #Криминал
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
4864
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
4824
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
13890
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
768652
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
232901
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
13933
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
14106
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
947915
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
35287
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
35566
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.