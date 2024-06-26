Названы самые популярные мобильные игры первой половины 2024 года

Tanks Blitz, «Плюс Сити» и Last Day on Earth: Survival вошли в топ-3 самых популярных мобильных игр в России с начала 2024 года, следует из рейтинга, составленного RuStore.

Самые популярные категории в 2024 году: экшен (13%), симуляторы (12%) и казуальные (10%), приводят «Известия» результаты исследования.

«Мы отмечаем рост интереса аудитории к платному мобильному контенту. В I квартале в RuStore в три-четыре раза выросло число загрузок платных приложений, а также внутриигровых оплат, по сравнению с предыдущим периодом. Чаще всего покупки совершают в Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival и «Город Облаков», — отметили в RuStore.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, за год спрос на мобильные игры в России вырос примерно 10%.

Рост интереса к ним объясняется продолжающимся увеличением числа пользователей смартфонов и улучшением их технических характеристик, пояснила исполнительный директор онлайн-школы в сфере разработки игр и компьютерной графики XYZ Эмма Юсова.