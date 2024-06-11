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Космическое облако изменило климат Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечная система примерно 2 миллиона лет назад прошла через плотное облако из холодного межзвездного газа, что изменило климат на Земле, выяснили американские астрономы.

«Земля на протяжении длительного времени подвергалась действию необычно большого числа космических лучей и атомов водорода», — заявил профессор Гарвардского университета Абрахам Лоеб, его слова приводит пресс-служба Бостонского университета.

Исследователи просчитали скорости и направления движения газопылевых облаков в Галактике и открыли свидетельства того, что одно из этих скоплений материи под названием Местное холодное облако Рыси, в прошлом находилось на траектории движения Солнечной системы.

Наша звездная система должна была пролететь через хвост этого облака из газа примерно 2 миллиона лет назад. В этом случае размеры гелиосферы, пузыря из солнечной плазмы, которая обычно окружают всю Солнечную систему в целом, должны были резко уменьшиться.

В результате этого все планеты, в том числе и Земля, должны были оказаться за пределами гелиосферы, что лишило их защиты от космических лучей и молекул водорода из межзвездной среды, которые обычно отражаются магнитным полем Солнца.

Попадание этих частиц и молекул на Землю, исходя из выводов исследователей, существенно повлияло на эволюцию наших предков, а также на климат планеты и доли изотопов некоторых элементов. В частности, это событие объясняет избыток железа-60 и плутония-244 на Земле.

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