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Загадочный иней обнаружили на экваторе Марса

Источник:
New Atlas
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Регулярное выпадение инея на вершинах экваториальных марсианских гор зафиксировали ученые с помощью аппаратов Trace Gas Orbiter и Mars Express. Его наличие на экваторе Марса стало для исследователей большим сюрпризом.

Климатические условия в этих районах Красной планеты не должны приводить к образованию инея — там слишком сухо, а температура очень низкая. Ранее иней ученые наблюдали только в полярных областях Марса.

На экваторе зафиксировать его выпадение долгое время не удавалось, так как он быстро таял с восходом Солнца. Однако наблюдение за экваториальными вершинами в утренние часы дало убедительные доказательства регулярного выпадения инея.

В частности, иней нашли на горе Олимп высотой 21,9 километра, которая является абсолютным рекордсменом в Солнечной системе. Определенный по спутниковым данным слой инея на вершинах марсианских гор составляет 1/100 миллиметра.

По земным меркам это немного, однако даже такого количества хватит на получение 150 тысяч тонн воды. Скорее всего, иней возникает из-за особого сочетания климатических условий, которые способствуют конденсации даже остаточного количества воды в атмосфере.

Наличие инея является важным фактором для более точного понимания климатических моделей Марса — как в современности, так и в древности. Сейчас большинство ученых уверены, что в древности Красная планета была богата жидкой водой.

Тема: Человек и космос
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Наука #Космос
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nicollaich

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Asd10

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Asd10

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