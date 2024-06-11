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Пописавший с перевала Кату-Ярык турист извинился перед духами Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский блогер Алексей Шум, пописавший с перевала Кату-Ярык, извинился перед всеми в соцсетях.

«Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы и перед духами Алтая», — сказал блогер в видеообращении.

Он признал, что его чувство юмора оказалось неуместным. Турист сообщил, что его близким и родственникам стали угрожать. В том числе и поэтому он удалил видео.

Новосибирец опубликовал ролик, как он писает со скалы на перевале Кату-Ярык. Оператором была одна из его подруг. Вызвавшее общественный резонанс видео привлекло внимание полиции. В действиях парня могут попасть под статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай #Новосибирск
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