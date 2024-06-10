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Писающий с перевала Кату-Ярык турист возмутил соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский блогер помочился с перевала Кату-Ярык в Республике Алтай. Полицейские проверят его действия, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Новосибирец в своих соцсетях выложил видео, как он писает со скалы на перевале Кату-Ярык. Оператором стала одна из его сопровождающих девушек.

Поступок возмутил местных жителей, которые потребовали наказать туриста. Полиция начала расследование.

«Установлена личность героя скандальной публикации. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Cотрудники полиции устанавливают его местонахождение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание по ней — штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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