Писающий с перевала Кату-Ярык турист возмутил соцсети

Новосибирский блогер помочился с перевала Кату-Ярык в Республике Алтай. Полицейские проверят его действия, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Новосибирец в своих соцсетях выложил видео, как он писает со скалы на перевале Кату-Ярык. Оператором стала одна из его сопровождающих девушек.

Поступок возмутил местных жителей, которые потребовали наказать туриста. Полиция начала расследование.

«Установлена личность героя скандальной публикации. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Cотрудники полиции устанавливают его местонахождение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание по ней — штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.