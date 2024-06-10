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Развенчан популярный миф о витамине D

Источник:
The Lancet Diabetes & Endocrinology
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Добавки с витамином D не повышают прочность костей и не снижают риск переломов у детей с дефицитом этого вещества, выяснили британские ученые.

Исследователи попросили более 8 тысяч школьников, проживающих в Монголии, принимать добавки с витамином D в течение трех лет. Отмечается, что 95,5% испытуемых на момент начала исследования имели недостаток этого вещества в организме.

По окончании периода вмешательства ученые обновили данные о состоянии здоровья некоторых испытуемых и оценили прочность их костей с помощью ультразвукового исследования. Оказалось, что прием добавок не оказал влияния на прочность костей детей и подростков.

При этом в ходе трехлетнего эксперимента дефицит этого вещества в организме был устранен. Монголия — регион с особенно высокой частотой переломов и широкой распространенностью дефицита витамина D.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.