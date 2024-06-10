Вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили новый геймплейный трейлер шутера, в котором продемонстрировали локации и персонажей.

В частности, в ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 впервые появился чернокожий сталкер. Также в трейлере показали перестрелки с врагами-людьми, схватки с мутантами, аномалии и главного героя по кличке Скиф.

Релиз новинки запланирован на 5 сентября 2024-го на PC и Xbox. На текущий момент уже можно оформить предварительный заказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, однако в России сделать это не получится.

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При этом шутер также выйдет без антипиратской защиты в цифровом магазине GOG, поэтому пираты рассчитывают на быстрый взлом игры.