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Вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили новый геймплейный трейлер шутера, в котором продемонстрировали локации и персонажей.

В частности, в ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 впервые появился чернокожий сталкер. Также в трейлере показали перестрелки с врагами-людьми, схватки с мутантами, аномалии и главного героя по кличке Скиф.

Релиз новинки запланирован на 5 сентября 2024-го на PC и Xbox. На текущий момент уже можно оформить предварительный заказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, однако в России сделать это не получится.

При этом шутер также выйдет без антипиратской защиты в цифровом магазине GOG, поэтому пираты рассчитывают на быстрый взлом игры.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏