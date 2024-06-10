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Доля рубля в расчетах России и Европы достигла рекорда

Источник:
Sibnet.ru
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Доля рубля в расчетах России и Европы к марту 2024 года достигла рекордного показателя в 58,5%, следует из статистики Центробанка.

В марте 2023 года этот показатель составлял 47,7%. Таким образом, доля рубля за год выросла более чем на 10%, уточнил Банк России.

На валюты недружественных стран пришлось 28,5% расчетов, на валюты дружественных государств — 13%.

В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов.

В общей структуре экспорта России доля Европы, по данным Федеральной таможенной службы, составляет около 15%.

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Экономика #Деньги
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