Доля рубля в расчетах России и Европы достигла рекорда

Доля рубля в расчетах России и Европы к марту 2024 года достигла рекордного показателя в 58,5%, следует из статистики Центробанка.

В марте 2023 года этот показатель составлял 47,7%. Таким образом, доля рубля за год выросла более чем на 10%, уточнил Банк России.

На валюты недружественных стран пришлось 28,5% расчетов, на валюты дружественных государств — 13%.

В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов.

В общей структуре экспорта России доля Европы, по данным Федеральной таможенной службы, составляет около 15%.