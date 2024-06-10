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Фон дер Ляйен пообещала «проукраинский» Европарламент

Источник:
РБК
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила свою Европейскую народную партию (EPP) с победой на выборах в Европарламент и заявила, что новое большинство в нем будет проукраинским.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По предварительным данным, Европейская народная партия набирает 26,25% голосов. На фоне этого успеха фон дер Ляйен понадеялась сохранить за собой пост главы Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также пообещала, что на фоне успеха правых ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». Ни одно большинство не может быть сформировано без EPP», — отметила она.

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Политика #Мир
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