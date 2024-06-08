Путин оценил необходимость новой мобилизации

При сохранении тактики выдавливания противника необходимость проведения мобилизации в России отсутствует, заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

Однако глава государства признал, что если Россия захочет продвигаться на фронте максимально быстро, то действующего контингента будет недостаточно. Путин напомнил, что с начала этого года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек.

«Когда мы видим, что такое русский характер, понимаем и опираемся на это, нам не нужно никакое атомное оружие для окончательной победы»,— подчеркнул российский лидер.

1 декабря 2023 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2023 года по декабрь на военную службу по контракту в интересах объединенной группировки войск были приняты 452 тысячи человек.