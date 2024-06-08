«ВКонтакте» упростила авторам получение выплат

«ВКонтакте» разрешила авторам контента получать выплаты без оформления статуса юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятости, сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут выводить полученные деньги на карту, счет или электронный кошелек. Сумма комиссии зависит от способа — например, через СБП она составляет 0,1%, отмечается в сообщении.

При этом «ВКонтакте» берет на себя отчисление страховых взносов физических лиц и перечисляет средства за вычетом НДФЛ — 13% или 15% для налоговых резидентов России, в зависимости от суммы дохода.

«ВКонтакте» запустила кабинет выплат для самозанятых, юридических лиц и ИП в феврале 2023 года. Он предназначен для авторов, которые зарабатывают через партнерскую программу соцсети, а также ее инструменты для монетизации видеороликов.