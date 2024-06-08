НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«ВКонтакте» упростила авторам получение выплат

Источник:
Sibnet.ru
274 0

«ВКонтакте» разрешила авторам контента получать выплаты без оформления статуса юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятости, сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут выводить полученные деньги на карту, счет или электронный кошелек. Сумма комиссии зависит от способа — например, через СБП она составляет 0,1%, отмечается в сообщении.

При этом «ВКонтакте» берет на себя отчисление страховых взносов физических лиц и перечисляет средства за вычетом НДФЛ — 13% или 15% для налоговых резидентов России, в зависимости от суммы дохода.

«ВКонтакте» запустила кабинет выплат для самозанятых, юридических лиц и ИП в феврале 2023 года. Он предназначен для авторов, которые зарабатывают через партнерскую программу соцсети, а также ее инструменты для монетизации видеороликов.

Еще по теме
VK обогнала YouTube по доле мобильного трафика в России
«Госуслуги» запустили искусственный интеллект
Разработан отечественный аналог Speedtest
Абоненты «Билайна» в Сибири остались без связи
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
04.06.24, 15:09
1756
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
11584
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
765197
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
229967
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
32956
1
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
11366
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
12004
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
451515
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
32428
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
32581
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......