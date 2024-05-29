Бренд «Балтика» в рейтинге товаров повседневного спроса переместился с восьмой на 14-ю строчку, следует из результатов исследования компании NielsenIQ по итогам 12 месяцев до марта 2024 года включительно.

Аналитики связывают падение с передачей бренда, который принадлежал датской компании Carlsberg, во временное управление Росимущества, пишут «Ведомости». Указ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года.

Первое место в рейтинге сохранил за собой бренд сигарет Winston от Japan Tobacco International. На втором месте оказался Lay’s от PepsiCo. На третью строчку вырвался «Добрый» компании «Мултон».

В десятку самых популярных у россиян марок также вошли «Простоквашино», «Мираторг», Camel, LD, «Папа может», «Вязанка» и Kinder.