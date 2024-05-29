НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне утратили интерес к пиву «Балтика»

Источник:
Sibnet.ru
418 2

Бренд «Балтика» в рейтинге товаров повседневного спроса переместился с восьмой на 14-ю строчку, следует из результатов исследования компании NielsenIQ по итогам 12 месяцев до марта 2024 года включительно.

Аналитики связывают падение с передачей бренда, который принадлежал датской компании Carlsberg, во временное управление Росимущества, пишут «Ведомости». Указ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года.

Первое место в рейтинге сохранил за собой бренд сигарет Winston от Japan Tobacco International. На втором месте оказался Lay’s от PepsiCo. На третью строчку вырвался «Добрый» компании «Мултон».

В десятку самых популярных у россиян марок также вошли «Простоквашино», «Мираторг», Camel, LD, «Папа может», «Вязанка» и Kinder.

Еще по теме
Минсельхоз опроверг слухи о гибели черешни в России из‑за погоды
Россия займет четвертую часть мирового рынка пшеницы
Минсельхоз России объяснил подорожание мяса
Евросоюз резко нарастил экспорт российского зерна
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Кремль оценил необходимость новой мобилизации
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
84
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
41
Путин назвал Украине условия новых переговоров
37
ФСБ нашла связь военной разведки Украины с терактом в Крокусе
34
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
30
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России