Западные компании передумали уходить из России

Западные компании меняют свое мнение о ведении бизнеса в России, отказываясь от планов покинуть российский рынок, пишет The Financial Times.

Британское издание отмечает, что в пользу такого решения сразу несколько факторов, среди которых рост потребительской активности. Кроме того, западный бизнес передумал терять деньги, продавая свои заводы за предлагаемые цены.

Условия ухода для иностранного бизнеса, которые предусматривают дополнительные выплаты в российскую казну, оказались для них неприемлемыми, несмотря на все давление властей стран Запада.

По данным The Financial Times, Россию покинули или свернули деятельность около 1,6 тысячи компаний, однако более 2 тысяч транснациональных корпораций продолжили свою работу. В некоторых случаях деятельность в России перешла к дочерним структурам.