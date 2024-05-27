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СДЭК перестал выдавать посылки из‑за масштабного сбоя

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис доставки СДЭК перестал выдавать посылки из-за масштабного сбоя, который продолжается больше суток.

Вследствие технического сбоя не работают приложение и сайт СДЭК, также невозможны прием и выдача отправлений. При попытке открыть сайт службы доставки пользователи видят сообщение о технических работах.

Пресс-служба сервиса сообщила, что в настоящее время продолжается работа над восстановлением системы. «Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем», — говорится в сообщении.

Маркетплейсы, сотрудничающие с перевозчиком, заявили, что перенесут сроки доставки товаров, которые она должна была привезти. Ozon уточнил, что показатели качества этих заказов не будут учитываться в рейтинге продавца.

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