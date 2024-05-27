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Японский робот установил рекорд по сборке кубика Рубика. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Спроектированный инженерами японской компании Mitsubishi Electric робот установил новый рекорд по сборке кубика Рубика.

Чтобы завершить процесс сборки, ему потребовалось всего 0,305 секунды. Это на 0,075 секунды лучше предыдущего рекорда, установленного роботом, разработанным специалистами MIT.

Разработчики отмечают, что японский робот собирает кубик Рубика за время, которое требуется обычному человеку, чтобы моргнуть — этот процесс обычно занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Чтобы подтвердить достижение, Mitsubishi Electric продемонстрировала работу своего робота на видео. На опубликованных кадрах заметно, что за сборку отвечают шесть независимых манипуляторов.

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