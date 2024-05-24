НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЦБ заявил о разнице цен на новостройки и вторичное жилье в 60%

Источник:
РБК
366 1

Разница в цене между вторичным и первичным жильем в России выросла до 55-60%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Разрыв цен между вторичным и первичным жильем — признак дисбаланса, который начал расти на фоне льготной ипотеки, цитирует РБК Данилову. «Напомню, что до запуска массовых ипотечных программ у нас разрыв составлял меньше 10%. Данные Росстата на 1 апреля показывают 55%», — отметила она.

«Пока мы не видим, что этот разрыв сокращается. Это ожидаемо, потому что сейчас в основном идет ипотека на новостройки, там, где есть льготные программы. Действительно, цены продолжают расти на этом рынке быстрее», — отметила представитель Банка России.

По ее словам, строящееся жилье может объективно стоить дороже за счет более высокого качества. «Но все-таки 45–55% — это большая разница», — отметила Данилов. «Это объективно несет риски. Потому что если человек купил квартиру, он не может реализовать ее на вторичном рынке», — пояснила она.

Еще по теме
Новосибирцы оказались противниками стилей лофт и модерн
Спрос на малогабаритные квартиры упал в России
Строительство первого в Новосибирске небоскреба зависло
Аренда жилья в России за год подорожала на 20%
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Фантастический варп-двигатель оказался реальностью
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

pepelmetal

Оказывается в эту игру можно играть вдвоём

Н. Рожнов 1983

Таких людей следует отправить на передовую, где они смогут продемонстрировать свои способности в реальных...

Maniac.

С яйцами так жн говорили, а в итоге, уже больше года не могут официально соврать почему. Придумывают...