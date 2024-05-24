ЦБ заявил о разнице цен на новостройки и вторичное жилье в 60%

Разница в цене между вторичным и первичным жильем в России выросла до 55-60%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Разрыв цен между вторичным и первичным жильем — признак дисбаланса, который начал расти на фоне льготной ипотеки, цитирует РБК Данилову. «Напомню, что до запуска массовых ипотечных программ у нас разрыв составлял меньше 10%. Данные Росстата на 1 апреля показывают 55%», — отметила она.

«Пока мы не видим, что этот разрыв сокращается. Это ожидаемо, потому что сейчас в основном идет ипотека на новостройки, там, где есть льготные программы. Действительно, цены продолжают расти на этом рынке быстрее», — отметила представитель Банка России.

По ее словам, строящееся жилье может объективно стоить дороже за счет более высокого качества. «Но все-таки 45–55% — это большая разница», — отметила Данилов. «Это объективно несет риски. Потому что если человек купил квартиру, он не может реализовать ее на вторичном рынке», — пояснила она.