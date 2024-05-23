Опубликованы первые фото бомбардировщика B-21 в полете

ВВС США опубликовали новые официальные изображения B-21 Raider, при этом один из кадров показал полет бомбардировщика-невидимки.

Фотографии были сделаны Объединенной испытательной группой B-21 во время недавних испытаний. B-21 Raider показали в ангаре, на низкой высоте с выпущенными стойками шасси и в полете на крейсерской скорости.

B-21 Raider — первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести на борту обычные боеприпасы, а также ядерное оружие. Самолет способен преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии «стелс».

Бомбардировщик создан по схеме «летающее крыло». По своей форме он напоминает B-2 Spirit. Детальные технические характеристики B-21 Raider строго засекречены. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов.