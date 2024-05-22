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Центробанк потребовал убрать лимиты по суточным переводам

Источник:
Sibnet.ru
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Российские кредитные организации получили письмо Центробанка, в котором им рекомендуется «в кратчайшие сроки» снять ограничения на размер и количество бесплатных денежных переводов между счетами.

Регулятор указывает, что банки должны привести тарифы по лимитам бесплатных операций в соответствие с частью 5 статьи 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Письмо подписано зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой.

В письме подчеркивается, что банки могут ограничивать размер и количество операций, осуществляемых клиентом по его счетам, однако сделать это разрешается только по желанию гражданина.

С 1 мая вступили в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Согласно нововведениям, переводы граждан через СБП самому себе на счет в другом банке не облагаются комиссией, если их сумма не превышает 30 миллионов рублей в месяц.

За один раз можно перевести не более 1 миллиона рублей, но таких переводов в день можно сделать несколько, до исчерпания лимита. Новые правила не распространяются на переводы при личном присутствии клиента в отделении банка, а также на переводы по номеру карты.

Однако ряд банков фактически отказались исполнять требования. В частности, Сбербанк ранее сообщал, что оставил в силе прежние ограничения на количество и объем переводов граждан.

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