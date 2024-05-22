Реестр должников по алиментам сделают открытым

Совфед одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. В него могут попасть около 133 тысяч человек.

Реестр будет содержать сведения о должниках по алиментам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности. Также в него внесут информацию об исполнительном производстве и дате принятия судебного акта о привлечении к ответственности.

В число должников входят граждане, которые не платят средства на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей старше 18 лет. К ответственности также привлекают за неуплату алиментов на нетрудоспособных родителей.

Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов. Граждан будут уведомлять о включении в список. При этом сама процедура не предполагает каких-либо дополнительных ограничений она станет мерой «морального воздействия».