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Реестр должников по алиментам сделают открытым

Источник:
Совет Федерации
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Совфед одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. В него могут попасть около 133 тысяч человек.

Реестр будет содержать сведения о должниках по алиментам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности. Также в него внесут информацию об исполнительном производстве и дате принятия судебного акта о привлечении к ответственности.

В число должников входят граждане, которые не платят средства на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей старше 18 лет. К ответственности также привлекают за неуплату алиментов на нетрудоспособных родителей.

Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов. Граждан будут уведомлять о включении в список. При этом сама процедура не предполагает каких-либо дополнительных ограничений она станет мерой «морального воздействия».

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