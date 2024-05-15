Нашедшие лампу джинна исполнили три своих желания

Нашедшая в конкурсе от Treasure Games лампу джинна американская пара исполнила три своих желания.

Компания Treasure Games в январе прошлого года запустила игру по охоте за сокровищами в реальной жизни. Участники должны были найти спрятанную в США лампу, чтобы получить приз в размере одного миллиона долларов или исполнение трех желаний на аналогичную сумму.

Чтобы найти лампу джинна, участники получали от организаторов регулярные подсказки. При этом для участия в игре требовалось купить подписку, которая открывала доступ к учетной записи, содержащей всю необходимую для поисков информацию, пишет Daily Mail.

Рон Новак и Мишель Буш из Нью-Мексико приняли участие в игре и отправились на поиски сокровищ на машине. В течение трех месяцев пара совершала поездки по американским штатам, следуя подсказкам.

Одна из последних подсказок в итоге вывела их на приз — лампа джинна была спрятана в дикой местности в штате Техас. Победители игры в качестве приза выбрали исполнение трех желаний, обещанное организаторами.

В качестве первого желания пара сделала благотворительное пожертвование организации Hare Krishna Food for Life Group. Они также загадали покупку мотеля в Нью-Мексико для открытия своего дела. Последним желанием пары стал фургон для путешествий.