Появилась информация о смерти язвительного блогера Лены Миро

Известная скандальными заявлениями и язвительными высказываниями в адрес артистов шоу-бизнеса, блогер Лена Миро умерла после ДТП в США, ей было 42 года.

О смерти Миро сообщили телеграм-каналы со ссылкой на близких женщины. В сообщениях говорится, что Миро последний год жила в Америке, там она попала в ДТП и долгое время находилась в коме. В результате блогер скончалась. Официального подтверждения информации пока не было.

Лена Миро была известна своим язвительным блогом в ЖЖ. Там она обсуждала артистов шоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Свой блоге она поставила на паузу еще год назад (в марте 2023 года).