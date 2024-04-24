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Появилась информация о смерти язвительного блогера Лены Миро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @lenamyro

Известная скандальными заявлениями и язвительными высказываниями в адрес артистов шоу-бизнеса, блогер Лена Миро умерла после ДТП в США, ей было 42 года.

О смерти Миро сообщили телеграм-каналы со ссылкой на близких женщины. В сообщениях говорится, что Миро последний год жила в Америке, там она попала в ДТП и долгое время находилась в коме. В результате блогер скончалась. Официального подтверждения информации пока не было.

Лена Миро была известна своим язвительным блогом в ЖЖ. Там она обсуждала артистов шоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Свой блоге она поставила на паузу еще год назад (в марте 2023 года).

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