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Фильм «Сто лет тому вперед» ярко стартовал в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» составили более 300 тысяч рублей за стартовый уикенд.

Фильм «Сто лет тому вперед» — вольная интерпретация научно-фантастической повести Кира Булычева «Путешествие Алисы».

Главные герои — московский школьник Коля Герасимов, живущий в современном мире, и Алиса Селезнева из будущего. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Вторую строчку топа по кассовым сборам держит «Летучий корабль» с 47,7 миллиона рублей на пятой неделе проката. На третьем месте — американский боевик «Падение империи» (34,4 миллиона).

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Культгид #Кинематограф
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