Россияне стали снимать больше наличных в банкоматах

Средняя сумма одного снятия наличных в банкоматах в первом квартале 2024 года выросла почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году — до 40 943 рублей.

Так, в первом квартале 2023 года средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 рубля, следует из опубликованного исследования «Банка Русский Стандарт».

При этом банкоматы заметно чаще используют для внесения средств, чем для снятия наличных. 75% от общего числа операций пришлось именно на пополнение счетов через банкомат, 25% — на получение средств.

Что касается пополнения счета через банкоматы, средняя сумма в январе — марте 2024 года составила 11 338 рублей. Показатель практически не изменился, годом ранее сумма составляла 11 670 рублей.