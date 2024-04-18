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Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Предварительный анализ обнаруженного на территории Турции железного кинжала раннего бронзового века свидетельствует о внеземном происхождении оружия.

Исследование провели японские специалисты. Речь идет о кинжале, найденном археологами еще в 1935-1939 годах на раскопках хеттского поселения Аладжа-Хеюк. Тогда было раскопано 14 царских гробниц с ценными артефактами.

Одним из найденных предметов оказался кинжал, клинок которого был изготовлен из железа, а рукоять — из золота. Согласно датировке, оружие было создано в период между 2400 и 2300 годами до нашей эры.

Кинжал внеземного происхождения
Кинжал внеземного происхождения
Фото: © Noumenon

Ученые обратили внимание, что на тот момент человечество еще не обладало технологиями по обработке железной руды. Однако при этом люди уже умели выплавлять метеоритное железо, пишет издание Heritage Daily.

Исследователи несколько раз проанализировали лезвие кинжала — его основными компонентами оказались железо и никель со следами кобальта. Полученные данные подтверждают, что древний кинжал действительно был изготовлен из космического металла.

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