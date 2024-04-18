Экономист предсказал «революцию зарплат» в России

Проведение спецоперации приведет к «революции зарплат» в России, считает глава направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного планирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

Военные, получающие сейчас высокие зарплаты, не вернутся на старые рабочие места с кратно меньшим заработком, приводит РБК мнение эксперта. В результате российская экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду, отметил он.

Белоусов подчеркнул, что «революция зарплат», о которой много лет говорили эксперты, «начинается прямо на глазах». «Высокие выплаты военным сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых», — пояснил он.

Белоусов отметил, что по итогам прошлого года реальные зарплаты выросли на 7,8%, опередив общую экономическую динамику. Реальные доходы населения, по его словам, увеличились на 5,4%.