Вышел тизер фильма «Волшебник Изумрудного города»

Тизер-трейлера российского фильма «Волшебник Изумрудного города» появился в Сети. В нем показали, как ураган уносит Элли в страну Жевунов.

По сюжету фильма, основанного на одноименном произведении Александра Волкова, девочка Элли живет в современном мире, с мамой и папой. Во время путешествия она ссорится с родителями и по случайности ее уносит ураганом в волшебную страну.

Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город – на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Главную роль исполнила девятилетняя актриса Екатерина Червова. Ранее зрители могли ее видеть в мелодраме для телеканала «Россия» «Поворот на счастье».

Также в фильме снялись Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Светлана Ходченкова (Бастинда), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли).

Премьера фильма, по данным, указанным в тизере, состоится 1 января 2025 года.