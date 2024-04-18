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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск посчитал предсказуемым поражение Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с российской армией было ожидаемым, считает американской предприниматель Илон Маск.

«Это легко было предсказать. На самом деле, я это предсказал», — написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter). Так он прокомментировал две статьи газеты Politico. Ранняя статья называлась «Украина побеждает — и меняется», накануне вышел материал под заголовком «Украина движется к поражению».

Маск накануне заявил, что положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире.

Основатель SpaceX и Tesla неоднократно высказывался за исключительно мирное урегулирование на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны