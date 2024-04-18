Маск посчитал предсказуемым поражение Украины

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с российской армией было ожидаемым, считает американской предприниматель Илон Маск.

«Это легко было предсказать. На самом деле, я это предсказал», — написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter). Так он прокомментировал две статьи газеты Politico. Ранняя статья называлась «Украина побеждает — и меняется», накануне вышел материал под заголовком «Украина движется к поражению».

Маск накануне заявил, что положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире.

Основатель SpaceX и Tesla неоднократно высказывался за исключительно мирное урегулирование на Украине.