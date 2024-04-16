Опасные для человека бактерии оказались вампирами

Некоторые опасные для человека бактерий могут поглощать человеческую кровь, выяснили американские микробиологи.

Микроскопические «вампиры» получают питательные вещества из серина — аминокислоты в составе сыворотки крови, говорится в статье исследователей из Университета штата Вашингтон, опубликованной научным журналом eLife.

Оказалось, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле чувствуют химическое вещество в крови человека и двигаются к нему. Ученые нашли как минимум три разновидности микробов-вампиров.

В этом списке оказались сальмонелла, кишечная палочка, а также цитробактер. Эти микроорганизмы остаются основной причиной летальных исходов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

В ходе исследования выяснилось, что у сальмонеллы есть специальный белковый рецептор под названием Tsr, который позволяет бактериям чувствовать сыворотку и приближаться к ней. Кроме этого, им удалось разглядеть атомы белка, взаимодействующие с серином.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит разработать новые лекарства, блокирующие способность микробов питаться человеческой кровью. Это должно снизить риск инфекций кровотока.