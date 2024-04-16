Пятый сезон «Леди Баг и Супер-Кот» покажут на ТВ-3

Пятый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» покажет телеканал ТВ-3 эксклюзивно в России.

Зрители увидят новые приключения героев в специальном премьерном марафоне 30 апреля и 1 мая эксклюзивно на ТВ-3.

Леди Баг – застенчивая школьница Маринетт Дюпен-Чен из семьи парижского пекаря, которая по воле случая обретает амулет с супервозможностями. В паре с оказавшимся в похожей ситуации одноклассником Адрианом-Супер-Котом они спасают парижан и друг друга от катаклизмов, которые насылает на город и его жителей злодей Монарх.

В новом сезоне Монарх окажется буквально на волосок от того, чтобы обрести власть над всем городом, обманным путем украв у Леди Баг, хранительницы талисманов, большую их часть. Злодею останется заполучить только амулет самой Леди Баг и Супер-Кота.

Леди Баг и Супер-Коту предстоит серьезная миссия. Им необходимо вернуть все талисманы супергероев и не потерять свои. Выполняя сложную задачу, они отправятся в путешествие во времени, встретят новых героев, в том числе и фальшивую Леди Баг, а также попробуют обмануть Монарха и не дать ему реализовать свой злодейский план.