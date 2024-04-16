Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте. ВИДЕО

Певец Григорий Лепс во время концерта не выдержал навязчивой поклонницы, которая снимала его выступление слишком близко, и выбил смартфон из ее рук.

На концерте Лепс пел песню «Водопадом», а зрители у самой сцены снимали артиста на телефоны. Одна из поклонниц поднесла смартфон слишком близко к артисту.

«Расстояние 20 сантиментов соблюдаем, пожалуйста. Будь добра», — попросил Лепс, а через секунду выбил рукой телефон и продолжил петь.

Григорий Лепс отошел в другую сторону сцены, где его тоже снимали девушки, которые, увидев произошедшее, робко опустили смартфоны и отодвинулись.