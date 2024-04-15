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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Закон о мобилизации разрушит экономику Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Недавно принятый на Украине закон о мобилизации разрушит экономику страны, спрогнозировал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Парламентарий отметил, что закон «уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию». Разумков отметил, что за месяц до принятия Радой закона о мобилизации украинцы вывели со своих счетов более 27 миллиардов гривен.

Депутат также подверг критике положения закона о непредоставлении консульских услуг гражданам Украины, не вставшим на воинский учет. По его мнению, в результате такого решения «целые поколения» украинцев не вернутся домой по окончании конфликта.

Верховная Рада Украины 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва.

Так, для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки.

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Оборона #Армия #Деньги
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