Представлен электромотоцикл Иж-49 от «Калашникова»

Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла Иж-49, сообщила пресс-служба компании.

Одноместный электробайк предназначен для поездок по городу, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением.

Максимальная мощность мотора электрического Иж-49 составляет 27 лошадиных сил. Привод — как у классических американских мотоциклов при помощи ремня. Максимальная скорость — 90 километров в час, запас хода — около 100 километров.

Это реплика мотоцикла Иж-49 образца 1951 года, созданного на базе немецких DKW.

В лимитированную коллекционную партию войдут и другие исторические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе с 1951 по 1990 годы.