НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен электромотоцикл Иж-49 от «Калашникова»

Источник:
Sibnet.ru
441 1
Электромотоцикл Иж-49
Фото: © «Калашников»

Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла Иж-49, сообщила пресс-служба компании.

Одноместный электробайк предназначен для поездок по городу, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением.

Максимальная мощность мотора электрического Иж-49 составляет 27 лошадиных сил. Привод — как у классических американских мотоциклов при помощи ремня. Максимальная скорость — 90 километров в час, запас хода — около 100 километров.

Это реплика мотоцикла Иж-49 образца 1951 года, созданного на базе немецких DKW.

В лимитированную коллекционную партию войдут и другие исторические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе с 1951 по 1990 годы.

Еще по теме
Раскрыт дизайн крупного кроссовера «Москвич 8»
Lada Vesta лишилась дешевого двигателя
Lada Granta с «автоматом» прибавила в цене почти полмиллиона
Начался выпуск Lada Granta с нашедшимися «автоматами»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Макрон захотел «олимпийского перемирия» на Украине
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
Власти Израиля не смогли определиться, как отомстить Ирану
Алюминий и никель подскочили в цене из‑за санкций против России
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Летняя резина: когда и как переобуваться
Топ комментариев

Antares

Израиль в недоумении, типа, а нас то за шо??

mosquito__2010

"Джо Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением»" - вся суть западных ценностей - сначала мы совершим...

-Керя-

Игра в одни ворота . Одним можно все другие должны стоять и мычать....

Asd10

Евреи в конце сороковых прошлого века. Ты не знал штоле?