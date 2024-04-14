Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ

Один из самых результативных российских снайперов в зоне СВО рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками ВСУ и западными наемниками.

«Я считаю выигранную снайперскую дуэль [показателем] эффективности работы любого снайпера, потому что это высший пилотаж и только там, где ты стоишь против такого же равного или даже превосходящего противника, только там ты можешь показать, кто ты есть и чего ты стоишь», — цитирует ТАСС снайпера, представившегося именем Константин.

По его словам, снайперская дуэль — «своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак».

Константин отметил, что каждый высококвалифицированный снайпер имеет свой почерк. «Безусловно, есть факторы работы снайперов-наемников», — добавил снайпер.