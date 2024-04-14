НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ

Источник:
ТАСС
444 1

Один из самых результативных российских снайперов в зоне СВО рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками ВСУ и западными наемниками.

«Я считаю выигранную снайперскую дуэль [показателем] эффективности работы любого снайпера, потому что это высший пилотаж и только там, где ты стоишь против такого же равного или даже превосходящего противника, только там ты можешь показать, кто ты есть и чего ты стоишь», — цитирует ТАСС снайпера, представившегося именем Константин.

По его словам, снайперская дуэль — «своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак».

Константин отметил, что каждый высококвалифицированный снайпер имеет свой почерк. «Безусловно, есть факторы работы снайперов-наемников», — добавил снайпер.

Еще по теме
Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву
Муж Блиновской заключил контракт и ушел на СВО
Российский Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Армянская армия заменит восклицание «Ура»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
Игры портируют на российскую операционную систему «Аврора»
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Объявлена дата выхода World of Warcraft: Cataclysm Classic
Обсуждение (1)
Картина дня
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Польский эксперт рассказал о самом эффективном оружии России
Вырастут минимальные цены на коньяк и водку
Наука доказала, что тексты песен стали хуже
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Летняя резина: когда и как переобуваться
Самое обсуждаемое
52
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
34
Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений
34
ВСУ применили химическое оружие
26
Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ
26
Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине