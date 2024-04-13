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Выпущен полицейский дрон с искусственным интеллектом

Источник:
ТАСС
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Полицейский дрон, который сможет принимать решения, опираясь на искусственный интеллект, а также ориентироваться в пространстве без GPS представили специалисты Новосибирского государственного университета

Беспилотник использует интеллектуальную навигацию по подстилающей поверхности, заявленная дальность полета — около 30 километров, а заряда батареи должно хватать на полтора часа работы.

Разработчики уверяют, что дрон полностью автономен и может выполнять задачи самостоятельно, с использованием встроенной нейросети. Это должно повысить выживаемость и гибкость системы.

Авторы проекта планируют выпустить до конца текущего года опытную партию в несколько десятков беспилотников. Устройства могут быть востребованы силовыми службами, а также военными.

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mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))