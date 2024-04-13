Выпущен полицейский дрон с искусственным интеллектом

Полицейский дрон, который сможет принимать решения, опираясь на искусственный интеллект, а также ориентироваться в пространстве без GPS представили специалисты Новосибирского государственного университета

Беспилотник использует интеллектуальную навигацию по подстилающей поверхности, заявленная дальность полета — около 30 километров, а заряда батареи должно хватать на полтора часа работы.

Разработчики уверяют, что дрон полностью автономен и может выполнять задачи самостоятельно, с использованием встроенной нейросети. Это должно повысить выживаемость и гибкость системы.

Авторы проекта планируют выпустить до конца текущего года опытную партию в несколько десятков беспилотников. Устройства могут быть востребованы силовыми службами, а также военными.