Муж Блиновской заключил контракт и ушел на СВО

Муж блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской заключил контракт на прохождение военной службы, он уже находится в зоне СВО.

Блиновский сам сделал такой выбор, пишет ТАСС со ссылкой на окружение блогера. «Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал», — сказал собеседник агентства, подчеркнув при этом решение Блиновского «не светить эту историю».

Расследование по делу завершено, многочисленные счета и активы супругов Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. Защита блогера в этой связи заявляла, что семья будет вынуждена объявить о банкротстве.

Блиновской и ее мужу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей.

По данным следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год заработала около 6 миллиардов рублей. Она раздробила доход с помощью подконтрольных фирм, в том числе компаний мужа, которые имели право на специальный налоговый режим.

Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, «королева марафонов» созналась в уклонении от уплаты налогов. Всего следствие вменяет им неуплату более 900 миллионов рублей налогов.