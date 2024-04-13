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Муж Блиновской заключил контракт и ушел на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Муж блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской заключил контракт на прохождение военной службы, он уже находится в зоне СВО.

Блиновский сам сделал такой выбор, пишет ТАСС со ссылкой на окружение блогера. «Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал», — сказал собеседник агентства, подчеркнув при этом решение Блиновского «не светить эту историю».

Расследование по делу завершено, многочисленные счета и активы супругов Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. Защита блогера в этой связи заявляла, что семья будет вынуждена объявить о банкротстве.

Блиновской и ее мужу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей.

По данным следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год заработала около 6 миллиардов рублей. Она раздробила доход с помощью подконтрольных фирм, в том числе компаний мужа, которые имели право на специальный налоговый режим.

Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, «королева марафонов» созналась в уклонении от уплаты налогов. Всего следствие вменяет им неуплату более 900 миллионов рублей налогов.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))