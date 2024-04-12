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Обществознание исключат из школьной программы

Источник:
Sibnet.ru
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Обществознание исключат из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации приказа Минпросвещения.

В рамках изменений обществознание будут изучать с 9-го класса, тогда как сейчас предмет изучается с 6-го. В новом курсе будет более практико-ориентированная подача материала. Минпросвещения считает, что это не повлечет трудностей в сдаче ОГЭ.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по одному часу в неделю при 34 учебных неделях», — написано в документе.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников, поскольку необходимые материалы включат в программу по истории.

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