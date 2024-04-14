Финансист объяснил ослабление рубля

Ослабление рубля может быть связано в том числе с возросшими расходами госбюджета, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Евро на этой неделе поднимался выше 101 рубля, доллар торговался в районе 93 рублей.

«Рубль продолжает сдержанно, но планомерно дешеветь. Скорее всего, это обусловлено возросшими расходами госбюджета, которые в том числе увеличивают спрос на импорт», — сказал «Известиям» Бабин.

По его словам , это вместе с вероятным относительно высоким объемом оттока капитала за рубеж продолжает оказывать давление на курс рубля. «В то же время жесткая денежно-кредитная политика Банка России и другие меры лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления», — считает Бабин.

Если не произойдет существенного изменения геополитической обстановки или санкционного режима, то рубль может продолжить умеренно дешеветь в среднесрочной перспективе — в течение 6–12 месяцев, заключил эксперт.