НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анна Плетнева рассказала о взаимоотношениях с алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Фото: © телеграм-канал Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева ответила на вопросы подписчиков, среди прочего у артистки спросили, как она справляется со стрессом и сохраняет хорошее настроение.

«Чуть-чуть подбухиваю, но я не упиваюсь в стельку. У меня были несколько лет очень сложные и очень тяжелые. Меня спасли мои друзья — это очень важно. Еще работа. Как ни странно, я переключалась и, можно сказать, использовала вашу любовь, чтобы вытащить себя», — ответила Плетнева.

Также артистка ответила, на вопрос про поддержание красоты. Она посоветовала сохранять молодость внутри, и обращать внимание на походку, которая по мнению певицы выдает возраст.

Еще по теме
Лиза Арзамасова сообщила о второй беременности
Звезда «Голоса» Евгений Кунгуров найден мертвым под окнами
Асмус госпитализировали с высокой температурой
Девушка от Саудовской Аравии впервые поедет на «Мисс Вселенная»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
36
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
29
Украинские военные потребовали обычное оружие
20
Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»
20
Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников
19
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора