Анна Плетнева рассказала о взаимоотношениях с алкоголем

Певица Анна Плетнева ответила на вопросы подписчиков, среди прочего у артистки спросили, как она справляется со стрессом и сохраняет хорошее настроение.

«Чуть-чуть подбухиваю, но я не упиваюсь в стельку. У меня были несколько лет очень сложные и очень тяжелые. Меня спасли мои друзья — это очень важно. Еще работа. Как ни странно, я переключалась и, можно сказать, использовала вашу любовь, чтобы вытащить себя», — ответила Плетнева.

Также артистка ответила, на вопрос про поддержание красоты. Она посоветовала сохранять молодость внутри, и обращать внимание на походку, которая по мнению певицы выдает возраст.