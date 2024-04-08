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Российский флаг станет обязательным для автомобильных номеров

Источник:
«Парламентская газета»
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Флаг России станет обязательным на автомобильных номерах, соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, работа в этом направлении уже ведется, до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Сейчас по закону можно использовать номер без флага, хотя в государственных инстанциях их получить нельзя. Такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.

При первичной, так и при повторной регистрации автомобиля в ГИБДД выдают исключительно номера с триколором. Номерами без триколора снабжают машины, относящиеся к полиции или дипкорпусу.

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