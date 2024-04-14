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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву

Источник:
Bloomberg
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Франция с тревогой наблюдает за конфликтом на Украине и обсуждает, не пришло ли время вернуть призыв на военную службу. Такая же проблема встала и перед Германией, где призыв был отменен в 2011 году, говорят эксперты.

При своей нынешней численности французская армия может удерживать линию фронта длиной не более 80 километров, отмечает автор книги «Готовы ли мы к войне?» Жан-Доминик Мерше. Для сравнения: длина линии фронта на Украине — около 1000 километров.

Военный теоретик Эдвард Люттвак ранее заявил, что если Европе придется отправлять войска для противостояния России, можно лишь будет рассчитывать на лишь на малочисленные спецподразделения. Вот почему правительства все смелее склоняются к обязательной военной службе.

Проблема в том, что современная европейская молодежь совершенно не готова воевать вдали от дома, да еще и без социальных сетей, констатируют эксперты

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Antares

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