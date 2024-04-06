Создана «умная» ручка для неграмотных людей

Необычную «умную» ручку под названием Literacy Pen представил Всемирный фонд грамотности. Она была создана в сотрудничестве с Media.Monks и предназначена для борьбы с неграмотностью на глобальном уровне, сообщается на сайте организации.

По оценкам ЮНЕСКО, проблема неграмотности в настоящее время затрагивает около 773 миллионов человек по всему миру, это серьезно тормозит социальное и экономическое развитие. Literacy Pen решит этот вопрос без необходимости организовывать дорогостоящее обучение.

Ручка представляет собой портативное электронное устройство, оснащенное функцией распознавания речи для преобразования ее в текст на встроенном цифровом экране. Оно крепится к обычной ручке или карандашу.

Пользователь произносит слово, после чего его написание отображается на небольшом экране. В результате человек может писать с грамматической точностью, обладая минимальными познаниями. Единственное условие — нужно правильно произносить все слова.

Пока неизвестно, какие языки будет поддерживать «умная» ручка. Скорее всего, устройство получит индивидуальные прошивки для каждой страны, где его планируется распространять.